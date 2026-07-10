Воронежцы за пять лет стали есть шоколада на 15% больше

Фото из архива КП

К Всемирному дню шоколада (11 июля) Воронежстат опубликовал данные о потреблении сладостей в регионе. В 2025 году средний житель области съел 6,1 кг шоколада и шоколадных конфет — на 15,1% больше, чем пять лет назад.

Ключевые цифры:

· Город и село: рост в городах — +19,2% (6,2 кг), на селе — +7,5% (5,7 кг).

· Дети и взрослые: в семьях без детей до 16 лет шоколада покупают на 11,4% больше, чем в семьях с детьми.

· Количество детей: семьи с одним ребёнком потребляют на 31,2% больше, чем с двумя и более.

· Доход: самая обеспеченная 20% населения ест шоколад в 2 раза больше, чем наименее обеспеченная.

Основная причина роста — повышение покупательной способности: за пять лет она выросла на 3,1 кг в пересчёте на шоколадные изделия.