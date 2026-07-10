13 иностранцев осуждены в Воронеже за сбыт наркотиков на 123 млн рублей

Фото - из архива КП

Апелляционная инстанция Воронежского областного суда рассмотрела жалобы осужденных на приговор Коминтерновского районного суда. 13 иностранных граждан в возрасте от 23 до 34 лет признаны виновными по ряду тяжких и особо тяжких статей УК РФ.

Суд установил, что в период с августа по декабрь 2022 года участники преступного сообщества совершили не менее 7 особо тяжких преступлений — незаконных сбытов наркотических средств на территории Воронежской, Орловской областей, города Москвы и других регионов России. Общая сумма денежных средств, полученных от противоправной деятельности, превысила 123 млн рублей.

Осужденные были приговорены к длительным срокам лишения свободы — от 9 до 13 лет. Не согласившись с наказанием, они обжаловали приговор. Однако Воронежский областной суд, с учетом позиции прокуратуры, оставил жалобы без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.

В части решения вопроса о конфискации незаконного преступного дохода уголовное дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.