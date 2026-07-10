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НовостиОбщество10 июля 2026 12:10

Съезд с Северного моста на улицу 25 Января в Воронеже будет закрыт до 18 июля

Ограничение движения связано с продолжением реконструкции Остужевской развязки
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

В управлении дорожного хозяйства Воронежа проинформировали автомобилистов об изменении схемы движения в районе Северного моста. В связи с продолжением работ в рамках реконструкции Остужевской развязки съезд с моста на улицу 25 Января, а также движение в обратном направлении будут закрыты до 18 июля.

Как пояснили в ведомстве, подрядная организация ведет строительство ливневой канализации на данном участке. Ограничения введены для обеспечения безопасности рабочих и соблюдения технологии производства работ.

Водителям рекомендуется заранее планировать маршруты объезда и учитывать возможные задержки в часы пик. Информация о сроках завершения работ и возобновлении движения будет опубликована дополнительно.