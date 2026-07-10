За три месяца в Воронежской области на кадастровый учет поставили 13 многоквартирных домов

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП».

Во втором квартале 2026 года Управлением Росреестра по Воронежской области на государственный кадастровый учёт поставлено 13 многоквартирных домов, включая все расположенные в них жилые и нежилые помещения, а также машино-места.

Новые дома введены в эксплуатацию в областном центре, а также в районах: Верхнехавском, Россошанском, Хохольском, Рамонском и Семилукском. Одним из самых масштабных объектов, поставленных на учёт во втором квартале, стал дом по адресу: г. Воронеж, ул. Ломоносова, д. 116 (2 этап строительства). Он включает: · 482 квартиры; · 248 нежилых помещений; · 160 машино-мест. Здание имеет 19 этажей, из которых один – подземный. Строительство данных объектов велось, в том числе, с привлечением денежных средств участников долевого строительства.

- Постановка многоквартирных домов на кадастровый учёт – это важнейший этап, который открывает для граждан возможность зарегистрировать право собственности на приобретенное жилье, - рассказала руководитель Управления Росреестра по Воронежской области Елена Перегудова. - Каждый такой дом – это десятки и сотни семей, которые наконец-то могут официально оформить свои квартиры и машино-места. Наша задача – обеспечить своевременный и качественный учёт всех объектов, чтобы права граждан были надежно защищены».

Напомним, что в 2026 году в России действуют новые правила передачи объектов долевого строительства, утвержденные Постановлением Правительства № 2226 от 30.12.2025г. Они, в частности, позволяют застройщику согласовывать с дольщиком перенос срока передачи квартиры индивидуально, а также направлять уведомления на электронную почту.