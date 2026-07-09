Воронежская компания заплатит полмиллиона за незаконное увольнение сотрудника

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В Железнодорожном районе Воронежа через суд восстановили на работе логиста компании «УК ЭФКО». После вмешательства прокуратуры мужчина, которого уволили по сокращению штата, смог вернуться на прежнюю должность и получить компенсацию 524 тысячи рублей. Об этом сообщили в региональном надзорном ведомстве 9 июля.

По данным прокуратуры, в ноябре прошлого года 52-летний специалист по внешнеэкономической деятельности получил уведомление об увольнении. Работодатель объяснил это сокращением, однако сам сотрудник был уверен в обратном. Он рассказал суду, что руководство неоднократно предлагало ему уволиться по собственному желанию, поэтому он посчитал сокращение лишь предлогом, чтобы избавиться от него.

Прокуратура встала на сторону работника, выяснив, что компания фактически не сокращала объемы работы — обязанности уволенного логиста продолжали выполнять другие сотрудники. Кроме того, выяснилось, что при увольнении работодатель не предложил мужчине другие имеющиеся вакансии, соответствующие его квалификации.