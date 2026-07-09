«РВК-Воронеж» привлекли к административной ответственности за слишком долгий ремонт труб

. Фото: Анастасия АСТАШОВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Воронежа отреагировала после сообщений в СМИ о нарушении прав воронежцев, которые более двух недель оставались без холодной воды. Проверка подтвердила, что ресурсоснабжающая организация «РВК-Воронеж» допустила нарушения при проведении ремонтных работ в частном секторе. Ведомство установило, что по закону на устранение поломок подобного типа отводится не более 24 часов. Об этом сообщили в региональном надзорном ведомстве 9 июля.

По данным прокуратуры, сначала в районе дома № 86 по улице Писарева из-за утечки на сетях отключили воду. Затем на время ремонта коммунальщики остановили водоснабжение сразу в 75 частных домах. Однако починить оперативно не вышло.

Затянувшийся ремонт стал основанием для возбуждения прокуратурой дела об административном правонарушении по части 2 статьи 7.23 КоАП РФ. Сейчас материалы дела направлены для рассмотрения по существу в Государственную жилищную инспекцию Воронежской области.