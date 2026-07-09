Под Воронежем задержали мужчину, устроившего поножовщину возле сельского кафе

В Лискинском районе Воронежской области полицейские задержали 33-летнего местного жителя, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью. По данным ведомства, мужчина ударил ножом своего оппонента во время ночного конфликта возле одного из заведений в селе Средний Икорец. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД 9 июля.

Около 00:10 ночи, по предварительной информации, возле сельского кафе между 30-летним потерпевшим и задержанным вспыхнула ссора на почве личных неприязненных отношений. Словесная перепалка переросла в драку, во время которой подозреваемый достал раскладной нож и ударил оппонента в живот. В результате пострадавший получил проникающее колото-резаное ранение брюшной полости.

О происшествии в дежурную часть ОМВД России по Лискинскому району сообщил очевидец. Прибывшие на место полицейские установили обстоятельства случившегося и задержали подозреваемого.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело заумышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия. Если вину докажут, ему грозит до 10 лет лишения свободы.