Воронежцы стали реже жаловаться на невывоз мусора с площадок ТКО

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП».

Министр ЖКХ и энергетики Воронежской области Евгений Бажанов сообщил, что ведомство держит на контроле ситуацию с вывозом мусора с контейнерных площадок.

- У нас по региону более 22 тысяч контейнерных площадок, в Воронеже – больше двух тысяч. Это объективно большое хозяйство. Как в любой другой сфере ЖКХ есть сбои, - прокомментировал министр. – Невозможно, чтоб в таком большом хозяйстве все работало идеально, в условиях ограниченности средств. Можно было бы решить проблему деньгами, если бы они были.

Министр признал, что в течение зимы и весной было много нареканий к работе регоператора по обращению с отходами в отношении срыва графиков вывоза ТКО. Самой частой причиной этого была невозможность подъехать к площадкам из-за погодных условий или припаркованных машин.

- Весной жалоб на срывы графиков было огромное количество. Сейчас – в разы меньше, - отметил Бажанов. – Безусловно, есть объективные случаи захламления, которые решаются в индивидуальном порядке. Но и в будущем мы не застрахованы от ситуаций, когда на вывозе мусора могут отразиться, скажем, сложные погодные условия.