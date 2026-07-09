Житель воронежских Семилук получил штраф за смертельное ДТП на трассе

Семилукский районный суд вынес приговор местному жителю, признав его виновным в нарушении правил дорожного движения, которое привело к гибели человека. Водителя приговорили к штрафу 250 тысяч рублей, а также лишили его права садиться за руль на полтора года. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Воронежской области 9 июля.

По данным суда, штраф назначили, так как во время разбирательства водитель полностью признал вину и раскаялся. Он добровольно возместил материальный ущерб и выплатил компенсацию морального вреда пострадавшей стороне.

Как сообщается, в июле прошлого года на автодороге «Курск-Воронеж», управляя автомобилем DFM H30 Cross, водитель не проявил должной внимательности к дорожной обстановке и допустил столкновение с автомобилем «Дэу Матиз». Женщина, находившаяся за рулем второй машины, получила тяжелые травмы, от которых позже скончалась в воронежской больнице скорой медицинской помощи № 1.