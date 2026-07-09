Проблема с электричеством на Дальних и Ближних садах Воронежа до сих пор не сдвинулась с места

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП».

До сих пор не решен вопрос электроснабжения СНТ, расположенных на Дальних и Ближних Садах в Воронеже. Об этом на пресс-конференции в Областном Доме журналистов рассказал министр ЖКХ и энергетики региона Евгений Бажанов.

- Очень много участников, которые должны принять решения в этом вопросе, - прокомментировал Евгений Владимирович. – Нет понимания между собственниками «летних» домов и домов, где люди живот круглый год. Разделить расходы на модернизацию линии они не готовы. Но принимать это решение все равно надо. В зимний период СНТ потребляют в три раза больше энергии, чем им гарантировано по закону.

Председатели товариществ должны либо договориться с дачниками о сборе средств на модернизацию ЛЭП и оборудования, либо отключать электроснабжение при превышении нормативного потребления.

- Вопрос не решится, пока председатели не возьмут его решение на себя, - утверждает министр. – Министерство этого сделать не может, как не может выделить финансирование на увеличение мощности. Мы можем выступать только площадкой для переговоров сторон.

При этом, по словам министра, сроки сильно поджимают:

- Если начать прямо сейчас, то есть время, чтобы до зимы провести модернизацию. Осенью – уже нет.