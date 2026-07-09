Жителя Липецка поймали в Воронежской области с крупной партией нелегального алкоголя

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В Воронежской области суд оштрафовал на 15 тысяч рублей 31-летнего жителя Липецкой области за незаконную перевозку 110 ящиков алкоголя. У водителя на это не было никаких сопроводительных документов. Об этом 9 июля сообщили в объединенной пресс-службе судов Воронежской области.

Случай произошел в августе прошлого года. На дороге в селе Малая Приваловка Верхнехавского района сотрудники ДПС остановили автомобиль, которым управлял липчанин. Ящики обнаружили в кузове при проверке машины. Выяснилось, что продукция не была маркирована в соответствии с законом, а необходимых бумаг, подтверждающих ее легальность, у водителя не оказалось.

Суд признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения.