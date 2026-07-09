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НовостиОбщество9 июля 2026 13:51

Воронежский министр ЖКХ рассказал о том, как проблемы с топливом отражаются на коммунальной сфере в регионе

Заправлять мусоровозы приходится по номерам
Ирина КАЗАНИНА
Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП».

9 июля в областном Доме журналистов прошла пресс-конференция министра ЖКХ и энергетики Воронежской области Евгения Бажанова. Отвечая на вопрос журналистов о том, отражается ли ситуация на топливном рынке на коммунальной сфере региона, признал, что определенные трудности существуют.

По словам министра, пока проблемы не носят массового характера, а скорее единичны. И решаются точечно. Например, при дефиците топлива в конкретном районе коммунальные машины заправляют по госномерам в индивидуальном порядке.

При этом Евгений Бажанов отметил, что собственная база с запасами ГСМ в регионе имеется только на полигоне ТКО. А парк мусоровозов заправляется «с колес».

Рассуждая о перспективах такой ситуации, министр отметил, что сохранение существующей тенденции к росту цен на топливо, повлечет дополнительные затраты, что может в конечном итоге отразиться на тарифах.