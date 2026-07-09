Врачи воронежской больницы №3 впервые провели бариатрическую процедуру для лечения ожирения

Процедуру выполнили эндоскопист Артем Токарев и медицинская сестра Оксана Шомина под руководством заместителя главного врача по хирургии Якова Тарадонова Фото: телеграм-канал "Минздрав Воронежской области".

В воронежской городской больнице №3 впервые провели бариатрическую операцию. 63-летней пациентке с выраженным ожирением установили внутрижелудочный баллон, который занимает часть объема желудка и помогает ограничить потребление пищи, способствуя коррекции пищевых привычек. Об этом сообщила пресс-служба регионального минздрава 9 июля.

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По данным специалистов, суть метода заключается во временном размещении устройства, к которому прибегают в случаях, когда диеты, физические нагрузки и медикаментозное лечение не дают стойкого результата. Подобные вмешательства направлены на облегчение течения сопутствующих проблем со здоровьем, таких как сахарный диабет второго типа, гипертония или боли в суставах, а не только снижение веса.

— После установки баллона пациентка находилась в хирургическом отделении один день, после чего ее выписали в удовлетворительном состоянии. Сейчас женщина проходит плановое наблюдение у врачей для контроля своего самочувствия, — подчеркнули в министерстве.

Процедуру выполнили эндоскопист Артем Токарев и медицинская сестра Оксана Шомина под руководством заместителя главного врача по хирургии Якова Тарадонова.