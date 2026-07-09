Агрохолдинг в Воронежской области потерял 18 миллионов рублей при покупке топлива

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В Лискинском районе Воронежской области злоумышленники обманули крупный агрохолдинг и похитили более 18 миллионов рублей под предлогом поставки топлива. Мошенники представились официальными партнерами нефтяной компании и убедили руководство предприятия заключить фиктивную сделку. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД 9 июля.

Согласно данным полиции, с конца июня по начало июля неизвестные связывались с представителями агрохолдинга, предоставляли поддельные документы и предлагали дизельное топливо по выгодной цене. Доверившись контрагентам, холдинг перевел деньги на указанный счет.

Сразу после этого лжепоставщики прекратили выходить на связь, а обещанное топливо так и не доставили.

Последующая проверка показала, что такой фирмы не существует. По факту мошенничества в особо крупном размере возбудили уголовное дело. Полиция ищет подозреваемых, которым грозит до 10 лет лишения свободы.