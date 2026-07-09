Воронежцев пригласили на танцы на Петровской набережной

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

12 июля в Воронеже пройдет танцевальная вечеринка (6+) на Петровской набережной. Любителей салонных танцев и желающих им научиться приглашают присоединиться с событию с 18.00 до 20.00.

Вечеринка бесплатная, но есть дресс-код - кошачий акцент (принт, значок, вышивка, шляпка) и красный цвет (в любом элементе одежды). Всех ждут на причале теплохода у стеклянного моста.

- Набережная, закат, свежий речной бриз и магия танца - это будет ваш незабываемый вечер! - обещают организаторы, клуб салонных танцев Alex&Fox. - Навыки не важны, профессионалы вам помогут. Главное - ваше желание танцевать!