На нескольких улицах Воронежа 10 июля на 4 часа отключат воду из-за ремонта

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Воронежский водоканал предупредил горожан о плановых отключениях воды. 10 июля на Бориса Хмельницкого, 11 коммунальщики будут менять шаровой кран. В связи с работами холодное водоснабжение ограничат с 10.00 до 14.00 по следующим адресам: ул. Бориса Хмельницкого, 2-26а, 11-23, ул. Артамонова, 1, 3, депо Отрожка.

После включения вода на некоторое время может изменить цвет. Ржавчине нужно просто дать стечь. Сама по себе вода по биологическому и химическому составу не несет никакой угрозы, отметили в РВК-Воронеж.

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