В райцентре под Воронежем слесарь может получить 1 млн руб компенсации после несчастного случая на заводе

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Прокуратура подала в Калачеевский райсуд Воронежской области к заводу иск о компенсации морального вреда, причиненного в результате несчастного случая на производстве.

В декабре 2024 года слесарь, работавший с 2018 года, ремонтировал утфелемешалку. При попытке прокрутить полумуфту при помощи лома, инструмент выскочил, а ремонтник потерял равновесие, отшатнулся, споткнулся об мотор-редуктор и упал с площадки - сначала спиной на проходящую рядом трубу, а затем на пол. Пострадавший около двух недель провел в больнице, а потом еще лечился амбулаторно. Медики квалифицировали его травмы как вред здоровью средней тяжести.

Гострудинспекция основной причиной несчастного случая на производстве признала неудовлетворительную охрану труда: ремонтные работы проводились без соблюдения установленного порядка и последовательности их выполнения, сотрудник не прошел обучение требованиям охраны труда и работал без использования средств индивидуальной защиты.

- Прокурор района просит суд взыскать с завода в пользу 62-летнего пострадавшего компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей. Иск принят к производству, по делу назначено судебное заседание, - сообщили в Калачеевском райсуде.