В Воронежской области резко подорожала картошка

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За неделю резко подорожала картошка в Воронежской области, данными еженедельного мониторинга цен поделился Воронежстат.

В частности, картофель подорожал на 12,18% - до 61,26 руб. Репчатый лук вырос в цене на 5,42% (до 56,63 руб), капуста и свекла подорожали на три с лишним процента, а морковка - на 2%. Зато подешевели огурцы и помидоры - на 5,5% (до 99,64 руб и 156,91 руб соответственно).

Также снизились цены на сосиски и сардельки и разные виды колбасы.

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