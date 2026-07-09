Осиплость голоса и увеличение шеи: какими симптомами проявляется рак щитовидной железы

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311 жителям Воронежской области в прошлом году поставили диагноз «рак щитовидной железы». Он относится к онкологическим заболеваниям с наиболее благоприятным прогнозом. В 80–90% случаев это папиллярный и фолликулярный типы, которые растут медленно, годами не дают о себе знать и хорошо поддаются лечению. Женщины болеют в три раза чаще мужчин. При своевременном лечении прогноз благоприятный - выживаемость приближается к 100%. Однако существуют и редкие агрессивные формы, которые требующие особого подхода.

Каковы симптомы рака щитовидной железы?

Как рассказывают специалисты Воронежского областного онкоцентра, долгое время рак щитовидной железы может никак не проявляться. Часто опухоль находят случайно при проведении различных исследований. Однако по мере роста узлов возникают следующие признаки:

- увеличение шеи: можно прощупать уплотнение или узел;

- ощущение комка в горле, затрудненное глотание или дыхание;

- осиплость голоса без видимой причины;

- увеличение шейных лимфоузлов (ранний признак метастазирования);

- общая слабость, потеря веса, ночная потливость (на поздних стадиях).

Узнать, доброкачественный узел или злокачественный, позволяет тонкоигольная аспирационная биопсия.

Из-за чего возникает онкозаболевание?

Точные причины возникновения рака щитовидной железы до конца не изучены, но известны факторы, которые повышают риск развития онкозаболевания. К таковым относятся:

- узловой зоб и доброкачественные аденомы щитовидной железы;

- недостаток йода в пище и воде;

- облучение области шеи (особенно в детском возрасте) – например, лучевая терапия по поводу других опухолей;

- наследственные синдромы – семейный медуллярный рак, синдром множественной эндокринной неоплазии (МЭН 2 типа);

- длительный избыток тиреотропного гормона (ТТГ), который стимулирует рост железистой ткани.

Узлы, имеющие подозрительные характеристики и параметры, должны вызывать онконастороженность у врачей. Они требуют дообследования.

Как ставят диагноз?

Основной метод - УЗИ щитовидной железы. Хороший аппарат с цветным допплеровским картированием позволяет оценить узлы по шкале TI-RADS (риск злокачественности).

Тонкоигольная аспирационная биопсия (ТАБ) – «золотой стандарт». Под контролем УЗИ из узла берут клетки и отправляют на цитологию. Это метод для узлов размером более 1 см или при подозрительных признаках.

Анализ крови на кальцитонин – обязателен для исключения медуллярного рака (особенно если есть семейный анамнез).

КТ или МРТ шеи с внутренним контрастированием – для оценки распространенности опухоли и метастазов в лимфоузлы средостения.

Ларингоскопия — для проверки голосовых связок (возвратного нерва) перед операцией.

Какие методы лечения используют?

Основной способ – хирургический. Объем операции зависит от размера, типа и распространенности опухоли. Может использоваться тиреоидэктомия - удаление всей железы. Или гемитиреоидэктомия - удаление доли с перешейком, такой метод возможен при одиночном узле в одной доле.

Лимфодиссекция – удаление пораженных лимфоузлов шеи (центральных и/или боковых). Проводится при подтвержденных метастазах. Доза адаптивно подбирается эндокринологом.

Гормональная терапия. После операции назначают специальный препарат в дозе, которая не только замещает недостаток гормона, но и подавляет выработку ТТГ (чтобы не стимулировать возможные остаточные клетки). Это снижает риск рецидива.

Радиойодтерапия. Применяется после тиреоидэктомии у пациентов с высоким риском рецидива (большие опухоли, прорастание капсулы, метастазы в лимфоузлы или отдаленные органы). Радиоактивный йод накапливается только в ткани щитовидной железы и ее метастазах, уничтожая их без вреда для других органов.

Таргетная терапия. Для пациентов с прогрессирующим метастатическим папиллярным или фолликулярным раком, устойчивым к радиойоду, используют ингибиторы тирозинкиназы.

Лучевая терапия. Применяется редко, только для паллиативного обезболивания костных метастазов или при неоперабельных анапластических раках (в комбинации с химиотерапией).

Химиотерапия при раке щитовидной железы малоэффективна. Используется только при анапластическом или как паллиативная опция.

Какая профилактика возможна?

Как отмечают онкологи, специфической профилактики рака щитовидной железы не существует. Однако врачи все равно рекомендуют:

- употреблять йодированную соль и продукты с высоким содержанием йода (морская рыба, морепродукты, водоросли);

- избегать облучения шеи без строгих показаний;

- при наличии узлов щитовидной железы – проходить УЗИ раз в 6-12 месяцев;

- если у близких родственников был медуллярный рак – сделать генетическое тестирование и регулярно проверять кальцитонин;

- не игнорировать увеличение шейных лимфоузлов, осиплость голоса, ком в горле.