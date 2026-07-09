Товарооборот Воронежской области в 2025 году снизился до 750,2 миллиарда рублей

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Воронежстат проанализировал товарооборот региона с другими областями России за 2025 год. Общая сумма сделок составила 750,2 миллиарда рублей, что на 2,9% меньше, чем в 2024 году. Судя по статистике, тогда он был около 772,8 миллиарда. Наш регион выступает скорее продавцом, чем покупателем: за прошлый год на вывоз товаров пришлось 60,3% всего оборота, а на ввоз — 39,7%. Статистикой ведомство поделилось 6 июля.

В 2025 году в регионе значительно выросли поставки фруктовых соков (в 1,6 раза), сигарет (в 1,5 раза) и сливочного масла (на 36,5%). Среди непродовольственных товаров — подъемные краны завезли в 6 раз больше, чем годом ранее. Также в 2,5 раза увеличился ввоз тканей, в 2,1 раза — лекарств, заметно прибавилось стиральных машин и холодильников. При этом резко упал импорт сгущенки (почти вдвое), лифтов (на 76%) и легковых автомобилей (на 38,6%). Меньше стали закупать портативные компьютеры, бумагу и арматурную сталь.

В вывозе из региона, как и раньше, главную роль играет пищевая промышленность — она занимает 73,4% всего экспорта. Сильнее всего в 2025 году выросли поставки мясных консервов (почти в 2 раза), сметаны (на 40%) и крупы (на 25%). Из непищевых товаров вдвое увеличился экспорт теплоизоляции и на треть — лесоматериалов. Однако часть позиций, наоборот, сократилась: вывоз мяса птицы упал на 28%, зерна — на четверть, а металлорежущих станков — более чем наполовину. Также меньше стали отправлять в другие регионы шины для легковушек, синтетический каучук и лакокрасочные материалы.