Воронежцев напугал столб черного дыма над Юго-Западным районом утром 9 июля

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Воронежцы всполошились в соцсетях ранним утром 9 июля: в Юго-Западном районе что-то так сильно горело, что столб черного дыма был виден в разных частях города.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области, пожарных вызвали в 3.49 на проспект Патриотов. Там произошло возгорание автомобилей.

- Один пожарный расчет ликвидировал огонь в 4.02. Сгорели «Газель» и «Хендэ». Из людей никто не пострадал, - отметили в ведомстве.

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