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НовостиОбщество9 июля 2026 9:17

Воронежу вынесли штормовое предупреждение по жаре +35 на 10 июля

В зной носите светлые вещи, пейте больше воды
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Спасатели предупредили воронежцев об опасной жаре. Воронежский гидрометцентр выдал штормовое предупреждение на 10 июля. По данным синоптиков, днем в пятницу местами по Воронежской области ожидается жаркая погода с максимальной температурой воздуха +35°.

В такой зной по возможности не выходите на улицу или старайтесь держаться в тени. Носите с собой бутылочку воды. Надевайте одежду из натуральных тканей (льна, хлопка) светлых оттенков, не забывайте про головные уборы.

А также помните, что в области высокий уровень пожарной опасности, не разводите на природе костров.