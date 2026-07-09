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НовостиОбщество9 июля 2026 8:31

15 минут продлилась ракетная опасность в Воронежской области днем 9 июля

Сирены включались в 11.08
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Днем 9 июля в Воронежской области включили сирены в связи с ракетной опасностью. Об этом в 11.08 объявил губернатор Александр Гусев. Тревога продлилась 15 минут: в 11.23 глава региона сообщил об отбое.

Напомним, в таких случаях воронежцам следует укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами (в ванной, кладовой, коридоре). Работникам предприятий - спуститься в укрытия. Если вы на улице - зайти в близстоящие здания или укрытие.

Напомним, ночью 9 июля в Воронежской области 5,5 часов продлилась беспилотная опасность.