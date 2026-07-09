Под Воронежем два человека пострадали в ДТП с «девяткой» и Toyota Regius Ace

фото ГАИ Воронежской области

Воронежские автоинспекторы разбираются с обстоятельствами ДТП в Россошанском районе днем 8 июля, где пострадали два человека.

Авария произошла в 12.45 на 11-м километре автодороги «Богучар - Старая Калитва - Россошь». По предварительным данным Госавтоинспекции, 45-летняя автомобилистка на «ВАЗ 2109», двигаясь в автомобильной колонне в направлении села Евстратовка, не учла интенсивность движения, вследствие чего автомобиль попал в неконтролируемый занос. Машина вылетела на встречную полосу, где врезалась в «Тайоту Региус Эйс».

В ДТП пострадали два человека в «девятке» - сама автомобилистка и ее 13-летняя пассажирка, их доставили в больницу.

В Воронежской области за 8 июля сотрудники ГАИ зарегистрировали 79 ДТП, в них пострадали шесть человек.