Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
+27°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия9 июля 2026 8:10

Под Воронежем трех человек спасли из горящего дома

Тушили двухэтажную постройку в воронежском селе
Ярослав ИВАНОВ
фото ГУ МЧС России по Воронежской области

фото ГУ МЧС России по Воронежской области

Трех человек вывели спасатели с пожара в воронежском селе Новоживотинное Рамонского района вечером 8 июля. Вызов на улицу Придонскую поступил на пульт дежурного МЧС в 19.45.

- Пожар в двухэтажном доме ликвидировали в 20.25 силами четырех пожарных расчетов. Сгорели сарай во дворе и второй этаж дома, там обрушилась кровля на площади 70 кв.м. Никто не пострадал, - сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области.

Быть в курсе новостей вы всегда можете в «КП-Воронеж» - теперь мы есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные события региона.