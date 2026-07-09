Под Воронежем мужчину приговорили к 220 часам общественных работ за повторную пьяную езду

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Жителя Кантемировского района Воронежской области суд отправил мести улицы за повторную езду в состоянии опьянения.

28-летнего мужчину автоинспекторы поймали пьяным за рулем «ВАЗ 21033» в мае 2026 года. Состояние сильного алкогольного опьянения водителя подтверждено проведенным освидетельствованием. Выяснилось, что ранее он уже привлекался к ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом виде.

- Суд назначил виновному 220 часов обязательных работ с лишением прав на три года. Его автомобиль конфисковали в собственность государства, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.