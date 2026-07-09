В Воронеже мать пострадавшего в игровом центре ребенка добилась компенсации 50 тыс руб

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В Воронеже детскому развлекательному центру придется выплатить компенсацию мальчику, пострадавшему после падения в игровом комплексе. Такое решение принял суд.

Инцидент произошел в апреле 2024 года. При выходе из игровой комнаты с горками 8-летний ребенок упал и получил травму. Его госпитализировали, в больнице потерпевшему сделали операцию. Но ребенок нуждался в длительной реабилитации, включая платные медицинские услуги и санаторно-курортное лечение.

Владелица комплекса отказывалась платить, ссылаясь на условия договора публичной оферты, заключенного с посетителями, считая, что вся ответственность за жизнь и здоровье детей в центре лежит на сопровождающих. Но прокуратура посчитала, что условия договора, возлагающие всю ответственность за ребенка на сопровождающих, являются ничтожными, так как ущемляют права потребителя.

- Владелец центра не предоставила доказательств, что травма была получена ребенком из-за нарушения правил. Суд удовлетворил иск к игровому комплексу. В пользу несовершеннолетнего взыскана компенсация морального вреда в размере 50 тыс рублей, а также штраф в размере 25 тыс рублей за неисполнение требований потребителя, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.