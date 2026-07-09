В Воронежской области ночная беспилотная опасность продлилась 5,5 часов

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на 9 июля воронежцев снова предупредили об угрозе налета дронов, губернатор Александр Гусев объявил об этом в соцсетях в 23.45 среды. В двух районах включились системы оповещения, предупреждающие об угрозе удара БПЛА - сирены работали в Богучарском и Кантемировском районах. Отбой тревоги по непосредственному удару дронов сняли в 4.59. Об отмене беспилотной опасности глава региона сообщил в 5.11, таким образом, она продлилась почти 5,5 часов. О происшествиях не сообщается.

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