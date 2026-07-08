В Воронеже многодетная вдова участника СВО добилась получения выплат на детей через суд

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В Воронеже многодетная мать, оставшаяся вдовой после гибели участника СВО, смогла добиться получения положенных по закону пособий на детей. Семья долгое время не могла оформить выплаты. Вопрос решился только после вмешательства прокуратуры. Об этом в пресс-службе регионального надзорного ведомства сообщили 8 июля.

Проблема состояла в назначении ежемесячного пособия на воспитание троих детей. По закону семье полагалось 16 тысяч рублей на каждого ребенка, однако женщина длительное время не могла добиться начисления этих средств из-за нарушений в порядке предоставления услуг.

После проверки ситуации ответственных лиц привлекли к «административке» и оштрафовали за допущенные нарушения.

Центральный районный суд Воронежа рассмотрел иск в защиту прав заявительницы и полностью удовлетворил требования, подтвердив право семьи на получение финансовой поддержки.