В Воронежской области против женщины возбудили уголовное дело за нападение на инспектора ДПС

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В Новохоперском районе 29-летняя местная жительница стала фигуранткой уголовного дела. Следователи подозревают ее в оскорблении полицейского и применении к нему насилия во время исполнения служебных обязанностей. Женщине вменяют две статьи УК РФ: применение насилия в отношении представителя власти и оскорбление представителя власти. Об этом 8 июля сообщили в региональном СУ СК.

По данным ведомства, днем 25 июня в селе Ярки сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, которым управляла нетрезвая женщина. Водитель начала вести себя агрессивно и публично оскорбила инспектора ДПС. Когда конфликт продолжился в салоне служебного автомобиля, женщина ударила полицейского по руке и начала высказывать в его адрес угрозы применения насилия.

Сейчас следователи продолжают работу над сбором доказательств.