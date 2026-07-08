Приставы заплатят воронежцу 67 тысяч рублей за убытки от обмена валюты

. Фото: Анастасия АСТАШОВА. Перейти в Фотобанк КП

Воронежский областной суд встал на сторону местного жителя, который понес финансовые потери из-за ошибки судебного пристава. Сотрудник ведомства незаконно списал и конвертировал валюту, из-за чего пострадал бюджет истца. Апелляционная инстанция отменила предыдущее решение районного суда и частично удовлетворила требования мужчины о компенсации ущерба. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Воронежской области 8 июля.

По информации ведомства, судебный пристав, не имея на то законных оснований, вынес постановление о взыскании денег со счета гражданина. У мужчины списали 11 218,98 евро, которые принудительно конвертировались в рубли и помещены на депозитный счет службы приставов. Позже ведомство признало ошибку и вернуло средства, однако мужчина получил их уже в рублях. Из-за разницы валютных курсов сумма на руках у владельца оказалась значительно меньше, чем была изначально, и он обратился в суд, чтобы взыскать возникшую разницу в качестве ущерба.

Изначально Ленинский районный суд отказал мужчине, не усмотрев в ситуации состава для возмещения убытков. Однако после подачи апелляционной жалобы ситуация изменилась: судебная коллегия областного суда признала наличие оснований для выплат. В результате с Федеральной службы судебных приставов за счет казны РФ в пользу истца взыскали 66 859 рублей 83 копейки в счет возмещения ущерба и компенсировали расходы на уплату госпошлины.