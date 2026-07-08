В Воронежскую область с 9 июля придут грозы и ливни

Фото из архива КП

В Воронеже и области резко сменится погода. С четверга, 9 июля, на регион надвигается грозовой фронт, сообщили в Гидрометцентре. Из-за гроз введен желтый уровень погодной опасности.

В четверг и пятницу, 10 июля, дожди с грозами прогнозируются местами. Продолжатся они и в субботу, 11 июля. В воскресенье, 12 июля, дожди ожидаются уже по всей области, включая областной центр.

Несмотря на непогоду, жара не отступит: днем столбики термометров в области местами покажут более +30°C, в Воронеже – около +30. Лишь в воскресенье синоптики обещают небольшое похолодание.