80% воронежских водителей признались, что столкнулись с проблемами на АЗС

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Почти 80% автомобилистов Воронежской области ощутили перебои с топливом в последнее время. Такие данные представил портал «Дром» по итогам июльского опроса, в котором приняли участие тысячи водителей со всей страны. Жители нашего региона подтверждают, что визит на заправку стал отнимать больше времени и нервов, чем раньше.

Согласно результатам исследования, 32% воронежских водителей столкнулись с серьезными сложностями при попытке заправить машину, а 46% оценили обстановку как «терпимую». При этом лишь 22% опрошенных заявили, что у них пока все в порядке. Из них 12% отметили, что знают об общей непростой ситуации, но сами с ней еще не встретились, а 10% не заметили никаких изменений в работе АЗС.

Помимо очередей и перебоев, автомобилистов беспокоит качество топлива и неразбериха с его экоклассами — люди опасаются, что это может привести к поломке двигателей. Из-за такой неопределенности многие воронежцы уже начали корректировать свои планы: кто-то отказывается от поездок в отпуск на машине, а кто-то ищет альтернативные способы передвижения.

Как сообщает портал, «из-за ограничения продажи бензина в канистры жители некоторых регионов отмечают, что не могут заправить мелкую сельхозтехнику, а также лодочные моторы».

В других регионах страны дела обстоят еще напряженнее: чаще всего испытывали большие проблемы с топливом автолюбители Крыма (88%), Забайкалья (82%) и Краснодарского края (68%).