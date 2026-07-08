Под Воронежем подросток угнал мотоцикл, который должен был починить

. Фото: Анастасия АСТАШОВА. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщили в региональном ГУ МВД 8 июля, в Павловском районе 20-летняя девушка обратилась в полицию из-за пропажи своего мотоцикла «Ирбис TTR 125». Как оказалось, за несколько дней до этого она отдала его своему 17-летнему знакомому, чтобы он починил технику. Девушка купила все нужные запчасти и договорилась об оплате.

Парень ремонт закончил, но отдавать мотоцикл владелице не спешил. Вместо этого он решил прокатиться по своим делам и поехал на чужом байке в гости к другу в районный центр. Нарушителя на дороге заметили полицейские и остановили.

В отделе полиции юноша во всем сознался и честно рассказал, что хотел покататься без спроса. Мотоцикл у него забрали, а против парня завели уголовное дело. Его обвиняют в неправомерном завладении транспортным средством без цели хищения.