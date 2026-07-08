За неделю в Воронежской области выявили 48 случаев COVID-19

В Воронежской области за прошедшую неделю диагноз заражения коронавирусной инфекцией поставили в 48 случаях. Информация опубликована в отчете регионального управления Роспотребнадзора.
За последний месяц число заболевших коронавирусом выросло на 33,5%. Так, по состоянию на 1 июня медики зарегистрировали 36 случаев.
Для снижения риска заболеваемости воронежцам настоятельно рекомендуют соблюдать меры предосторожности:
· избегать контакта с окружающими при плохом самочувствии;
· в случае подтверждения заболевания – оставаться дома;
· регулярно проветривать помещения и пользоваться средствами индивидуальной защиты в местах скопления людей.
Специалисты призывают жителей не игнорировать симптомы и при первых признаках ОРВИ обращаться за медицинской помощью.