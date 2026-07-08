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НовостиОбщество8 июля 2026 11:45

За неделю в Воронежской области выявили 48 случаев COVID-19

За месяц заболеваемость коронавирусом в регионе выросла на треть
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

В Воронежской области за прошедшую неделю диагноз заражения коронавирусной инфекцией поставили в 48 случаях. Информация опубликована в отчете регионального управления Роспотребнадзора.

За последний месяц число заболевших коронавирусом выросло на 33,5%. Так, по состоянию на 1 июня медики зарегистрировали 36 случаев.

Для снижения риска заболеваемости воронежцам настоятельно рекомендуют соблюдать меры предосторожности:

· избегать контакта с окружающими при плохом самочувствии;

· в случае подтверждения заболевания – оставаться дома;

· регулярно проветривать помещения и пользоваться средствами индивидуальной защиты в местах скопления людей.

Специалисты призывают жителей не игнорировать симптомы и при первых признаках ОРВИ обращаться за медицинской помощью.