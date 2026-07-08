Воронежские волонтеры вылечили больную чайку и вернули на природу

Специалисты «Сердца леса» пересмотрели подход к реабилитации, скорректировав рацион и лечебную терапию, и птица начала быстрее набрать необходимый вес и окрепла Фото: "Сердце Леса"- помощь диким животным. Воронеж ВКонтакте..

Воронежские защитники диких животных из сообщества «Сердце леса» 7 июля поделились историей спасения озерной чайки. После длительного курса реабилитации птица, которая не могла даже стоять на лапах, полностью восстановилась, и ее выпустили на волю.

По словам добровольцев, неравнодушные горожане подобрали травмированную чайку и обратились за помощью в ветеринарную клинику. Изначально у птицы диагностировали травму позвоночника, из-за которой она не могла опираться на лапы. Когда чайка поступила под опеку волонтеров, ее состояние уже было получше, однако птица оставалась крайне истощенной, слабой, не могла летать и страдала от нарушений координации движений.

Специалисты «Сердца леса» пересмотрели подход к реабилитации, скорректировав рацион и лечебную терапию, и птица начала быстрее набрать необходимый вес и окрепла. Накануне, полностью восстановив силы, чайка уверенно вернулась в дикую природу.