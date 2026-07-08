Воронежцы через суд добились открытия пляжа в Подгоренском районе

Фото из архива КП

Жители Подгоренского района смогли отстоять свое право на отдых, добившись в судебном порядке открытия единственного в поселении пляжа. Об этом 7 июля сообщила пресс-служба прокуратуры Воронежской области.

Как уточнили в ведомстве, речь идет о земельном участке, который находится в границах населенного пункта. Он имеет статус особо охраняемой территории и предназначен для организации массового отдыха у воды. Данный объект является единственным подобным местом отдыха в поселении и одним из двух на весь Подгоренский район. Тем не менее, в 2024 году его вывели из зоны купания, из-за чего местные жители потеряли доступ к оборудованному пляжу.

В ответ на это прокуратура подала иск с требованием обязать администрацию организовать место массового отдыха на водном объекте. Суд встал на сторону надзорного органа и удовлетворил иск в полном объеме.

Вслед за судебным решением были выполнены все необходимые работы: благоустроена прилегающая территория, проведено обследование дна, а также создан спасательный пост с круглосуточным дежурством специалистов. В результате пляж был официально введен в эксплуатацию и готов к приему посетителей.