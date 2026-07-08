У каждого четвертого воронежца накоплений хватит максимум на месяц без зарплаты

Фото из архива КП

Более половины воронежцев (57%) имеют накопления на случай непредвиденных трат, показал опрос hh.ru. Однако финансовой устойчивости большинству из них хватит ненадолго: каждый четвертый признался, что при потере дохода сбережения покроют расходы не более чем на месяц, каждый пятый — на 1–3 месяца, и только 9% смогут прожить на накопления более года.

При этом желаемый объем подушки заметно выше реального. Лишь 17% опрошенных считают оптимальным резерв на 3 месяца или меньше. 52% хотели бы иметь запас на 3–6 месяцев, а 22% — минимум на полгода.

По доле жителей с накоплениями Воронежская область (57%) уступает в ЦФО только Москве (63%). Но у 35% респондентов сбережений нет, хотя они хотели бы их создать, а 9% даже не планируют откладывать. Главная причина (70%) — дохода хватает лишь на текущие нужды. Еще половина жалуется на нестабильный заработок, а 30% — на непредвиденные траты, которые съедают все накопления.

Хуже всего с финансовой дисциплиной у молодежи 18–24 лет (16% признались в проблемах против 7% среди старших 45+). При этом поколение старше 45 лет реже ссылается на внезапные расходы (11%) по сравнению с миллениалами (27%) и зумерами (22%).