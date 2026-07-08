Оператор пункта выдачи заказов похитила товаров на миллион рублей в Воронеже

Фото из архива КП

В Воронеже полиция раскрыла схему хищения товаров крупного маркетплейса на сумму более миллиона рублей. В преступлении подозревается 27-летняя оператор пункта выдачи заказов в Северном микрорайоне, имеющая предыдущую судимость. Об этом рассказали в ГУ МВД по региону 8 июля.

По версии следствия, с ноября 2025 года по май 2026 года фигурантка использовала свое служебное положение в корыстных целях. Она оформляла заказы на собственный ПВЗ, забирала новые вещи — преимущественно одежду и бижутерию — и затем оформляла возврат, фактически похищая товар. Общий ущерб составил 1 019 449 рублей.

Обман вскрылся в конце июня, когда администратор точки обратилась в полицию. Задержанная полностью признала вину, пояснив свой поступок нехваткой денег.

Следственным отделом возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата в особо крупном размере»). Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Максимальное наказание по этой статье — до 10 лет лишения свободы.