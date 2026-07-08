Под Воронежем мужчина обманул знакомого почти на 900 тысяч под видом продажи квартиры

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Сотрудники полиции Лискинского района задержали 58-летнего местного жителя, подозреваемого в крупном мошенничестве. По данным ведомства, воспользовавшись доверием старого знакомого, мужчина присвоил 889 тысяч рублей, пообещав помочь с приобретением недвижимости по заниженной стоимости. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД 8 июля.

В ведомстве уточнили, что в апреле 2025 года подозреваемый, находясь в тяжелом финансовом положении, предложил 52-летнему жителю Новоусманского района выгодно купить арестованную квартиру. Потерпевший, не подозревая подвоха, согласился на сделку и начал поэтапно переводить деньги. Поскольку банковские счета самого «продавца» были заблокированы, средства перечислялись на карту его сестры, что на тот момент не вызвало у покупателя серьезных подозрений.

К октябрю 2025 года, поняв, что обещанная недвижимость не будет оформлена, мужчина потребовал вернуть сбережения. Однако злоумышленник смог отдать лишь малую часть суммы. Потерпевший обратился в ОМВД России по Лискинскому району. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Теперь мужчине, который ранее был безработным, грозит до 6 лет лишения свободы.