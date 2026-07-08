Умерла доцент Воронежского госуниверситета Тамара Васильевна Тарарыкова

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3 июля 2026 года после продолжительной болезни на 80-м году жизни скончалась кандидат физико-математических наук, доцент кафедры функционального анализа и операторных уравнений Воронежского государственного университета Тамара Васильевна Тарарыкова. Об этом 7 июля сообщила пресс-служба ВГУ.

По словам коллег Тамары Васильевны, на протяжении 30 лет она была неотъемлемой частью преподавательского состава ВГУ. За эти годы она воспитала не одно поколение студентов, сумев привить им любовь к математике. У нее был педагогический дар: благодаря мудрости и особому подходу Тамары Васильевны сложные математические концепции становились понятными и доступными.

Коллеги знали Тамару Васильевну как человека исключительного профессионализма, принципиальности и честности. Ее вклад в науку был высоко оценен не только в России, но и за рубежом. Она работала приглашенным профессором в Кардиффском университете (Великобритания) и Евразийском национальном университете им. Л. Н. Гумилева (Казахстан), а также сотрудничала с Российским университетом дружбы народов им. Патриса Лумумбы.