Устроивший ночной дебош на улице 45-й Стрелковой Дивизии в Воронеже мужчина умер

Трагически завершился инцидент в ночь на вторник, 7 июля, в многоэтажке на улице 45-й Стрелковой Дивизии в Воронеже. Мужчина, устроивший погром в жилом доме и повредивший припаркованные во дворе машины, скончался до прибытия бригады медиков. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

По данным очевидцев, дебошир пробрался в одну из квартир, вел себя крайне неадекватно, а его одежда и тело были покрыты кровью. Причины его агрессивного поведения остаются загадкой.

Правоохранителям предстоит установить личность погибшего, а также все обстоятельства и мотивы случившегося.