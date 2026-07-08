В Воронежской области судят гражданина Таджикистана за кражу бензина на АЗС

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Мировой судья участка № 1 в Калачеевском районе Воронежской области приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении 23-летнего жителя Семилукского района, уроженца Таджикистана. Он обвиняется в краже (ч. 1 ст. 158 УК РФ). Об этом рассказали в суде 8 июля.

По версии следствия, в марте 2026 года ночью обвиняемый на автомобиле «Дэу Нексия» с подложными госномерами приехал на АЗС в городе Калач. Воспользовавшись системой постоплаты, он заправил 45,26 литра бензина на сумму 3 201 рубль, после чего скрылся, не рассчитавшись.

Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения. Сотрудники заправки обратились в полицию. Дело принято к производству, назначено судебное заседание.