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НовостиОбщество8 июля 2026 7:38

В Воронежской области зафиксировано свыше 1,5 тыс. пострадавших от клещей

За минувшую неделю за помощью обратились 143 человека
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, с начала сезона от укусов клещей пострадали 1558 жителей Воронежской области. Только за последнюю неделю в медучреждения обратились 143 человека, тогда как неделей ранее этот показатель составлял 148 случаев. Об этом рассказали в ведомстве 8 июля.

Специалисты уточнили, что провели акарицидную обработку 1543,6 га, включая зоны отдыха и детские лагеря (391,6 га). Энтомологические проверки подтвердили 100% эффективность: на обработанных участках клещей не обнаружено.

Жителей призывают соблюдать осторожность в необработанных лесных массивах.