В Воронежской области зафиксировано свыше 1,5 тыс. пострадавших от клещей

Фото из архива КП

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, с начала сезона от укусов клещей пострадали 1558 жителей Воронежской области. Только за последнюю неделю в медучреждения обратились 143 человека, тогда как неделей ранее этот показатель составлял 148 случаев. Об этом рассказали в ведомстве 8 июля.

Специалисты уточнили, что провели акарицидную обработку 1543,6 га, включая зоны отдыха и детские лагеря (391,6 га). Энтомологические проверки подтвердили 100% эффективность: на обработанных участках клещей не обнаружено.

Жителей призывают соблюдать осторожность в необработанных лесных массивах.