Годовалый малыш и 22-летняя женщина пострадали в первернувшейся легковушке на воронежской трассе

Фото - ГУ МВД по региону

Вечером 7 июля на 3-м километре автодороги «М-4 «Дон» — Бобров — Таловая — Новохоперск» произошло серьезное ДТП с участием легкового и грузового автомобилей. Об этом рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

По предварительным данным полиции, 25-летний водитель Geely (житель Воронежа) при выполнении маневра обгона не обеспечил безопасный боковой интервал и задел попутный грузовик «Рено» под управлением 37-летнего жителя Нижнедевицкого района. После столкновения легковушка съехала с дороги и опрокинулась.

В результате аварии пострадали двое пассажиров Geely: 22-летняя девушка и годовалый мальчик. Оба госпитализированы в медицинское учреждение.

Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия.