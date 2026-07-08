Воронежский госуниверситет вошел в топ-12 по зарплатам выпускников-юристов

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Сервис по поимку работы SuperJob опубликовал рейтинг российских вузов по уровню зарплат молодых специалистов в юридической сфере (выпуск 2020–2025 годов). В топ попал и Воронежский государственный университет.

ВГУ сохранил за собой 12-ю строчку рейтинга, показав уверенную положительную динамику. По данным исследования, медианная зарплата выпускников-юристов вуза за год выросла на 15 000 рублей и теперь составляет 115 000 рублей в месяц. При этом 74% окончивших ВГУ специалистов остаются работать в Воронеже.

Безусловным лидером списка вновь стал МГИМО с медианным доходом в 230 000 рублей (+5% к прошлому году). На втором месте — МГУ (200 000 руб.), на третьем — СПбГУ и НИУ ВШЭ (по 180 000 руб.). Все перечисленные вузы, включая ВГУ, готовят кадры, востребованные в корпоративном праве, судебной системе, адвокатуре и прокуратуре.