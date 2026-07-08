Режим непосредственной угрозы БПЛА сняли в муниципалитетах Воронежской области 8 июля

Фото из архива КП

Ранним утром 8 июля в Воронеже и еще шести муниципалитетах региона был объявлен отбой воздушной тревоги. Соответствующее сообщение губернатор Александр Гусев опубликовал в мессенджере МАХ в 5:24.

Накануне ночью сирены звучали не только в областном центре, но и в Бутурлиновском, Россошанском, Острогожском и Лискинском районах, а также в Нововоронеже и Борисоглебске.

После сигнала об отбое глава региона подчеркнул, что на всей территории области по-прежнему действует режим опасности атаки БПЛА. Он был введен вечером в понедельник, 6 июля.