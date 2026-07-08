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НовостиПроисшествия8 июля 2026 5:06

Тысячу патронов и 11 гранат нашел житель Воронежской области на заброшенном блокпосту

Мужчина получил 5,8 лет колонии за хранение арсенала
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Острогожский районный суд вынес обвинительный приговор 42-летнему жителю Репьевского района. Мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 222.1 и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение и перевозка взрывных устройств и боеприпасов). Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Воронежской области 7 июля.

Было установлено, что в январе 2026 года фигурант на заброшенном блокпосту в Белгородской области обнаружил 11 ручных оборонительных гранат, 11 запалов к ним и свыше тысячи боевых патронов. На своем автомобиле он перевез опасную находку в гараж по месту жительства, где хранил ее до изъятия полицией.

Суд учел смягчающие обстоятельства: признание вины, раскаяние, активное содействие следствию, наличие малолетних детей и состояние здоровья родственников. Ему назначил наказание — 5 лет 8 месяцев колонии общего режима, штраф 20 тысяч рублей с конфискацией автомобиля как орудия преступления.

Приговор пока не вступил в законную силу.