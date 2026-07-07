Снимут фильм об истории Воронежа со времен города-крепости

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В столице Черноземья стартовал проект «От Скифов до Русичей», посвященный 440-летию города-крепости Воронеж, мероприятия которого пройдут с июля по декабрь 2026 года. Программа объединит документальное кино, реконструкции и научные лекции, чтобы показать истоки российской цивилизации на территории лесостепного Подонья.

Проект представит серию состязаний по исконно русским видам единоборств: 18 июля - соревнования по борьбе «за-вороток», 8 августа - товарищескую встречу по «русской стенке». А 29 августа на фестивале пройдут тематическая иммерсивная выставка «От Скифов до Русичей», цикл лекций по истории и зрелищный турнир средневекового боя в сопровождении народной музыки.

31 октября запланирован семинар, посвященный популяризации древней истории Воронежского края, стратегиям позиционирования периода «до крепости» и сохранению объектов культурного наследия.

Кроме того, команда, в которую входят ведущие воронежские историки, археологи, этнографы и культурологи, снимет документальный фильм «20 веков воронежской предыстории». Картина расскажет о материальной культуре, быте и традициях народов, живших в Подонье задолго до строительства крепости Воронеж в 1586 году (напомним, первое упоминание Воронежа в русских летописях датируется 1177-м годом). Регион Верхнего и Среднего Подонья исторически был зоной активных контактов оседлых племен и кочевых народов, что оставило уникальный след в археологических памятниках. Показы фильма запланированы в Воронежской области с октября по декабрь.