В Воронеже бизнесмена оштрафовали на 1 млн руб за взятку сотруднику органов безопасности

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В Воронеже предприниматель отделался штрафом за взятку в 150 тыс руб сотруднику органов безопасности.

Инцидент произошел в июне 2025 года. Сотрудники УФСБ России по Воронежской области в торговой точке Коминтерновского района выявили нарушения миграционного законодательства: владелец незаконно привлек к трудовой деятельности иностранца.

Собственник торговой точки, чтобы избежать административной ответственности, предложил сотруднику органов безопасности взятку. И хотя правоохранитель предупредил бизнесмена об уголовной ответственности, тот передал ему 150 тысяч рублей. После чего его задержали.

- Суд оштрафовал виновного на один миллион рублей, - сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.