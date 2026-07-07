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НовостиПроисшествия7 июля 2026 16:24

В Воронеже бизнесмена оштрафовали на 1 млн руб за взятку сотруднику органов безопасности

Воронежский предприниматель незаконно брал на работу мигрантов
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

В Воронеже предприниматель отделался штрафом за взятку в 150 тыс руб сотруднику органов безопасности.

Инцидент произошел в июне 2025 года. Сотрудники УФСБ России по Воронежской области в торговой точке Коминтерновского района выявили нарушения миграционного законодательства: владелец незаконно привлек к трудовой деятельности иностранца.

Собственник торговой точки, чтобы избежать административной ответственности, предложил сотруднику органов безопасности взятку. И хотя правоохранитель предупредил бизнесмена об уголовной ответственности, тот передал ему 150 тысяч рублей. После чего его задержали.

- Суд оштрафовал виновного на один миллион рублей, - сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.